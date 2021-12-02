Больничная касса: проверьте в дигитальной регистратуре, настало ли время для получения третьей дозы вакцины!

”Бустерная доза вакцины прежде всего необходима людям старше 65 лет. Любой человек старше 18 лет при желании также может получить ревакцинацию. Исследования показали, что со временем иммунитет, полученный как в результате вакцинации, так и в результате болезни, ослабевает сильнее и быстрее у пожилых людей, чем у лиц моложе 65 лет. Всего на сегодняшний день было проведено 179 155 бустерных или дополнительных доз”, — сказала Майви Парв, член Правления Больничной кассы.

Бустерная доза вакцины может быть введена любому человеку, у которого прошло пять или шесть месяцев после первого курса вакцинации, в зависимости от вида использовавшейся вакцины. Те, кто хочет проверить истечение установленного срока, то есть свое правильное время для проведения бустерной дозы, могут сделать это в государственной дигитальной регистратуре на сайте www.digilugu.ee

Для того, чтобы забронировать время визита, вам не нужно непременно ждать окончания установленного срока — государственная дигитальная регистратура позволяет вам сразу же забронировать визит для получения бустерной дозы и принимает во внимание правило, согласно которому бустерная доза будет доступна в случае вакцин AstraZeneca и Janssen только по истечению 5 месяцев после первого курса вакцинации или по истечению 6 месяцев — для Pfizer и Moderna. Бустерную дозу можно вводить всем вакцинированным по всей Эстонии, независимо от того, в каком регионе была введена первая доза. Как и первая и вторая дозы, вакцинация бустерной дозой проводится для всех бесплатно.