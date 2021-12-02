Выход на лед внутренних водоемов с сегодняшнего дня запрещен

”Конец ноября принёс с собой устойчивый мороз из-за чего на внутренних водоёмах появился лёд. В последнюю неделю кроме минусовых температур выпал ещё и снег, однако его толщина ещё разная по всей Эстонии. Это создаёт впечатление, что зима уже пришла, а с ней и все зимние радости. К сожалению, появившийся снежный покров обманчив, а лёд на водоемах все еще очень тонкий”, — объяснил эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.

Сейчас толщина льда на водоёмах составляет несколько сантиметров. Местами ледяной покров может быть толще, однако, для того чтобы он стал крепким и безопасным, должно пройти ещё время. ”На лёд нельзя выходить, если он тоньше 10 сантиметров. Для этого нужно ещё больше морозов и немного терпения”, — добавил Виркала и сказал, что если на следующей неделе снова будет минусовая температура, тогда есть надежда, что можно будет безопасно гулять по льду.

Первый лёд вызывает радость как у больших, так и у маленьких — дети спешат поиграть на замёрзшем водоёме, а взрослых одолевает желание порыбачить, ведь теперь можно добраться до тех рыбных мест, которые раньше были не доступны. ”К сожалению, люди забывают о рисках, связанных с тонким льдом. Поэтому нужно обязательно вспомнить о безопасности на воде в зимнее время и родителям рассказать об этом своим детям, чтобы малыши набрались терпением и понимали опасности первого льда”, — сказал Виркала.

Так как температура воды под льдом составляет всего пару градусов выше нуля, переохлаждение наступит очень быстро. Взрослый может выдержать максимум десять минут, а дети в ледяной воде теряют сознание еще быстрее.

Нужно помнить, что безопасность начинается прежде всего с себя и она основана на осторожном поведении. Если вы увидите детей или взрослых гуляя по тонкому люду, нужно обязательно вмешаться и объяснить, что это может быть очень опасно и сейчас действует запрет на выход на лёд. Так каждый может внести свой вклад в то, чтобы произошло как можно меньше происшествий на воде.

В отношении людей, которые выходят на лед, несмотря на запрет, могут быть возбуждены дела о проступках.