02.12.2021, 16:45
В Финляндии выявлен первый случай заражения омикрон-вариантом коронавируса
У одного человека, инфицированного коронавирусом, был обнаружен новый вариант омикрон. Об этом сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL.
У находившихся в одной компании людей также выявлен коронавирус, но их образцы еще не прошли секвенирование. Компания вернулась из поездки в Швецию.
Заражение штаммом омикрон обнаружено у жителя Хельсинки. На данный момент у него слабые симптомы. Человек прошел полный курс вакцинации.
Как сообщает медицинский округ Хельсинки и Уусимаа HUS, риску заражения подвергались только члены семьи.
Еще шесть человек находились в близком контакте с инфицированным. Их проинформировали и направили на коронатест.