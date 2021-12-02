В Финляндии выявлен первый случай заражения омикрон-вариантом коронавируса

У одного человека, инфицированного коронавирусом, был обнаружен новый вариант омикрон. Об этом сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL.

У находившихся в одной компании людей также выявлен коронавирус, но их образцы еще не прошли секвенирование. Компания вернулась из поездки в Швецию.

Заражение штаммом омикрон обнаружено у жителя Хельсинки. На данный момент у него слабые симптомы. Человек прошел полный курс вакцинации.

Как сообщает медицинский округ Хельсинки и Уусимаа HUS, риску заражения подвергались только члены семьи.

Еще шесть человек находились в близком контакте с инфицированным. Их проинформировали и направили на коронатест.