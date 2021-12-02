Юри Ратас критикует правительство Каллас: к министрам есть претензия

В частности, он сообщил, что глава спецкомиссии по контролю государственного бюджета недоволен тем, что министры не приходят на заседание комиссии, а направляют вместо себя своих подчиненных. Глава спецкомиссии также жалуется, что в комиссию не представляются своевременно необходимые материалы.

Ратас напомнил премьеру о важной роли парламента в контроле исполнительной власти. И о том, что члены правительства законодательно обязаны появляться на заседаниях комиссий.

Спикер парламента также отметил, что решение о том, кто будет участвовать в заседании комиссии - министр или какое-либо другое лицо, - может принимать только сама комиссия.

"Если комиссия пригласила на обсуждение министра, то там должен участвовать именно министр", — написал в письме Ратас и попросил Каллас обратить внимание членов правительства на требования закона.