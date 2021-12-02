Новости Эстонии
02.12.2021, 18:07

Юри Ратас критикует правительство Каллас: к министрам есть претензия

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Jüri Ratas esitas riigikogu esimehena peaministrile etteheitva tooniga kirja.
Foto: Henri-Kristian Kirsip

Председатель Рийгикогу Юри Ратас направил премьер-министру Кае Каллас письмо с упреком, в котором попросил главу правительства изменить ситуацию с участием министров в заседаниях парламентской комиссии.

В частности, он сообщил, что глава спецкомиссии по контролю государственного бюджета недоволен тем, что министры не приходят на заседание комиссии, а направляют вместо себя своих подчиненных. Глава спецкомиссии также жалуется, что в комиссию не представляются своевременно необходимые материалы.

Ратас напомнил премьеру о важной роли парламента в контроле исполнительной власти. И о том, что члены правительства законодательно обязаны появляться на заседаниях комиссий.

Спикер парламента также отметил, что решение о том, кто будет участвовать в заседании комиссии - министр или какое-либо другое лицо, - может принимать только сама комиссия.

"Если комиссия пригласила на обсуждение министра, то там должен участвовать именно министр", — написал в письме Ратас и попросил Каллас обратить внимание членов правительства на требования закона.

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