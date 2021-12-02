Elron поднимет цены на железнодорожные билеты почти на 10%(1)
Как сообщило сегодня желеднодорожное предприятие Elron, осуществляющее внутригосударственные пассажирские перевозки, с нового года стоимость билетов на поезда в среднем повысится на 9,5%. Рост цен объясняется подорожанием дизельного топлива, электроэнергии и обслуживания инфраструктуры.
В последний раз цены на билеты Elron поднимал в августе 2019 года.
По словам председателя правления предприятия Лаури Бетлема, цена билета на пригородных направлениях поднимется на 10-40 центов, на более дальних линиях — в среднем на 1 евро.
К примеру, билет на поезд Таллинн — Аэгвийду будет стоить 3,7 евро (вместо 3,4 евро). А билет на экспресс-линии Таллинн — Тарту 13,6 евро (вместо 12,5).
Сохраняются прежние скидки (15% при покупке билета в интернете и 10% — при покупке в билетном автомате).
Более подробную информацию можно будет найти на сайте Elron.