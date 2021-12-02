Бюджет Таллинна предусматривает пособие по случаю начала учебного года и повышение надбавки к пенсии до 150 евро

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, при повышении надбавки к пенсии учитывалось подорожание жизни, в том числе рост цен на электричество.

”Таллинн до сих пор выплачивал пособие на ранец только детям, которые начинают школьный путь, однако вне зависимости от того, в какой класс идет ребенок, начало учебного года всегда сопряжено с дополнительной финансовой нагрузкой на родителей, и особенно, если в семье несколько школьников. В Таллинне предусмотрена ощутимая мера поддержки семей с детьми дошкольного возраста — начиная со второго ребенка в семье действует освобождение от платы за место в детском саду. С помощью меры поддержки детей школьного возраста мы сделаем логичный шаг навстречу потребностям семей, — отметил Кылварт. — В будущем мы планируем повысить размер этого пособия”.

Проект городского бюджета предусматривает также повышение выплачиваемой раз в год надбавки к пенсии с 125 до 150 евро — с целью поддержать пожилых людей в их повседневной жизни. Надбавка к пенсии выплачивается проживающим в Таллинне пенсионерам в месяц, предшествующий месяцу рождения.

Для получения пособия необходимо представить единовременное ходатайство (его можно подать на следующий год после выхода на пенсию). Городской бюджет 2022 года предусматривает на повышение надбавки к пенсии около 2,3 млн евро.

Наряду с пособием для первоклассников в размере 320 евро, со следующего года Таллинн также будет выплачивать по случаю начала учебного года пособие ученикам основной и средней школы, а также учащимся профессиональных учебных заведений. Цель пособия — поддержать в начале учебного года и те семьи, в которых дети перешли во второй и более старшие классы, чтобы родители могли покрыть расходы на школьные принадлежности. На расширение круга получателей пособия в городском бюджете предусмотрено 2,2 млн евро.

Городская управа направила в четверг проект городского бюджета 2022 года на рассмотрение Таллиннского городского собрания.