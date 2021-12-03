В будущем году вырастут зарплаты сотрудников во многих столичных учреждений

По словам мэра Михаила Кылварта, стабильная бюджетная ситуация позволяет запланировать рост заработной платы работников городской системы, которая в последние годы была ниже среднего увеличения месячной брутто-зарплаты по стране. ”Если в бюджете на 2021 год мы подняли зарплаты в первую очередь социальным работникам и другим сотрудникам с самыми низкими зарплатами, то в следующем году можно будет повысить зарплаты гораздо более широкому кругу сотрудников”, — сказал Кылварт.

”Увеличение фонда оплаты труда в городских учреждениях не означает автоматически одинакового повышения заработной платы для всех сотрудников; решения будут приниматься на основе анализа и сравнения со средними показателями рынка труда”, — пояснил Михаил Кылварт.

К 2022 году образовательным учреждениям будут выделены дополнительные средства для увеличения зарплатного фонда не менее чем на 5 процентов. Это означает увеличение минимальной заработной платы учителей и опорных специалистов с 1315 евро до 1412 евро, или на 7,4 процента, а также повышение минимальной заработной платы воспитателей детских садов с 750 до 850 евро, или на 13,3 процента в течение года.

Заметные изменения планируются также в части минимальной заработной платы молодежным работникам, которая вырастет на 10 процентов — с 1000 евро до 1100 евро. Ресурсы, предназначенные на выплату зарплат остальному персоналу молодежных центров, увеличатся на пять процентов. В пунктах обслуживания Таллиннского зоопарка, где зарплата меньше 1000 евро, зарплата вырастет на 13 процентов.

Как и госучреждения, город планирует повысить минимальную заработную плату для работников культуры с высшим образованием с 1300 евро до 1400 евро, т.е. рост составит 7,7 процента. Повышение заработной платы касается работников сферы культуры, имеющих высшее образование и работающих в Таллиннской центральной библиотеке, Таллиннском городском музее, Таллиннском литературном центре, Таллиннском городском театре и Таллиннской филармонии.