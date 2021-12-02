ФОТО | Едва успели: спасатели вытащили из проруби потерявшего сознание рыбака

Спасателям со снаряжением пришлось добираться к месту происшествия пешком через кусты. В 11.34 в 20 метрах от берега они обнаружили в проруби и вытащили на берег рыбака, который находился без сознания.

Спасатели провели первые реанимационные действия и передали мужчину медикам, которые доставили его в больницу.

Руководитель спасательных работ Марек Кутсар сказал, что максимальная толщина льда на канале составляет 5 сантиметров. "В настоящее время лед еще недостаточно толстый и выход на него представляет опасность для жизни. Поэтому выход на лед внутренних водоемов запрещен", — отметил Кутсар и добавил, что безопасным считается лед толщиной 10 см.

Пренебрегающие запретом могут быть наказаны в административном порядке.