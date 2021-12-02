Полицейских у скандального MÉM Cafe сменили охранники. Их услуги придется оплачивать Элвису Брауэру

Пыхьяский префект Йоозеп Каазик написал в Twitter, что Департамент здоровья посчитал более разумным решение для гарантии выполнения постановления — нанять охранную фирму, а полицейские теперь могут вернуться к своим обычным занятиям.

Услуги охранной фирмы придется оплачивать лично владельцу кафе — известный активист и антипрививочник Элвис Брауэр. Во сколько же ему это обойдется? Департамент здоровья пообещал сообщить сумму в ближайшее время.

Департамент здоровья вынес OÜ MEM Kohvikud предписание закрыть кафе, поскольку в нем многократно нарушались установленные правительством требования. Кафе запрещено вести любую деятельность, в том числе продажу навынос.

В связи с этим во вторник и среду у MÉM Cafe собирались протестующие. Они пели песни, зачитывали тексты различных законов и даже три раза разводили в принесенной бочке костер, которые пришлось тушить спасателям. В итоге полиция забрала бочку, так как никто из присутствующих не признал себя ее владельцем.