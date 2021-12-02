С 1 января 2022 года минимальная зарплата учителей вырастет на 97 евро

"Оплата труда учителей должна быть соизмерима с той работой, которую они выполняют — конкурентоспособная оплата труда имеет решающее значение для оценки профессии учителя и обеспечения будущего поколения, — сказала министр образования и науки Лийна Керсна. — Мы работаем над тем, чтобы зарплата учителей составляла не менее 120% от средней по Эстонии. Это должно стать государственным приоритетом".

В государственном бюджете на 2022 год на заработную плату учителей (включая общеобразовательные и профессиональные школы, администрируемые государственными, частными и местными органами власти) выделено 419 млн евро. Предполагаемая средняя зарплата учителей увеличится на 7,3%, в результате чего средняя зарплата учителей вырастет с 1540 евро до 1653 евро, что соответствует прогнозу средней зарплаты по стране.

Минимальная зарплата, ниже которой работодатель не может платить учителю, работающему полный рабочий день, увеличится с 1315 евро до 1412 евро. Правительство Эстонской республики решило выделить на эти цели 20,7 млн евро, плюс еще 9,3 млн евро за счет экономии на инвестициях и деятельности министерства, что в общей сложности составит 30 млн евро.