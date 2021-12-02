Биатлонистка Туули Томингас обыграла почти всю сборную России в спринте в Эстерсунде

Интересно, что из россиянок, входящих в элиту мирового биатлона, выше нашей спортсменки оказалась только Светлана Миронова , заняв 20 место.

Туули прошла дистанцию без промахов. А вот у других наших биатлонисток остаться "чистыми" не получилось. Сюзан Куэльм допустила один промах, заняв 76 место, у Регины Оя и Йоханны Талихярм два промаха и, соответственно, 89 и 94 место.