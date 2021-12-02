02.12.2021, 16:06
Биатлонистка Туули Томингас обыграла почти всю сборную России в спринте в Эстерсунде
Foto: Jarek Jõepera
В шведском Эстерсунде стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. В первой гонке, спринте на 7,5 км с двумя огневыми рубежами, эстонка Туули Томингас заняла 21 место, не допустив ни одного промаха.
Интересно, что из россиянок, входящих в элиту мирового биатлона, выше нашей спортсменки оказалась только Светлана Миронова, заняв 20 место.
Туули прошла дистанцию без промахов. А вот у других наших биатлонисток остаться "чистыми" не получилось. Сюзан Куэльм допустила один промах, заняв 76 место, у Регины Оя и Йоханны Талихярм два промаха и, соответственно, 89 и 94 место.
В субботу программа второго этапа Кубка мира по биатлону продолжится гонкой преследования. Болеем за Туули!