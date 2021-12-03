Почему, мастурбируя, мужчине легче достичь оргазма, чем вместе с женщиной?

Если вы один из таких, то хорошая новость в том, что ваш ”малыш” работает и вы способны на оргазмы. Проблемы мужчин, связанные с эрекцией, часто начинаются с головы. Не с нижнего, а с верхнего, думающего органа.

Шебаршась с любимой, мужчина играет роль действующего лица. Будем честны, женщины-морские звезды — очень частые гостьи в спальнях. К этому добавляется подсознательная тревога мужчины — а смогу ли я: сохранится ли эрекция на протяжении всего озорства? Во время мастурбации мужчина один, без публики, он расслабляется и наслаждение приходит в разы проще. В то же время просмотр порно подпитывает фантазию. Когда забавляются вдвоем, тревога высвобождает гормоны стресса, которые подавляют эрекцию, а в результате этого — дефицит оргазма.

Советы, как наслаждаться эрекцией и оргазмом вместе с любимой



Если вы один из тех, кто наслаждается просмотром секс-оргии, в которой 25 разных участников, то в первую очередь следует констатировать факт, что порно — это все же лишь фантазия. Из опубликованного в журнале Clinical Medicine исследования выяснилось, что просмотр порно делает мужской пенис менее чувствительным. Не пытайтесь заниматься в постели гимнастикой, как звезда порно. Это рождает стресс, а для достижения оргазма вам нужно расслабиться.

Используйте секс-игрушки — они не помогают в плане психологического страха по поводу сохранения эрекции, но ой сколько задора может привнести в спальню вибрирующее кольцо для пениса, стимулятор простаты или анальная пробка. Если у вас есть любимая игрушка для мастурбации, достаньте ее из ящика и при шалостях с любимой.

Для наслаждения мужчины в одиночку и вместе с любимой



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