"Это самое ужасающее экономическое преступление за последние тридцать лет? Хочу в Эстонию!" Как в России реагируют на скандал с Майлис Репс(11)
Питерское издание "Фонтанка" следит коррупционным скандалом с экс-министром от Центристской партии Майлис Репс, а пользователи популярного портала упражняются в остроумии, сравнивая коррупцию в России и странах Балтии.
Приводим комментарии с сохранением лексики и пунктуации.
Часть пользователей иронизирует над размером ущерба (7500 евро - прим. RusDelfi).
kоt-obormot
Какое циничное, наглое, и ужасающее финансовое преступление!
Opioman
Надо было учитьс у восточных соседей — если взятки то миллиардами а не это копье
Денеб
Эстонцы - просто дети малые по сравнению с нашими.... У нас воровство имеет космические масштабы.... Под стать державе......
Кто-то объясняет, что размер (страны) не имеет решающего значения для создания порядка на ее территории.
Pupin
"Правовые нормы действительны для всех, и высокая позиция в иерархии государственной службы не даёт права корыстно изгибать эти нормы — напротив, этому сопутствует повышенное ожидание общества в части показательности служащего».
Вот поэтому у них порядок, а у нас бардак, а не потому что "у нас страна большая, а у них маленькая – в маленькой стране проще навести порядок". Про том, что в Албании, Боснии, Молдавии его тоже никак не могут навести. Мне бабушка рассказывала, как в начале 2000х у них полицейский остановил какого-то министра на на дороге и оштрафовал за превышение скорости на 10 км/ч. Об этом написали все их сми и... полицейскому начальник выразил устную благодарность. У нас мигалкова не могут оштрафовать, когда он по кутузовскому едет по спецполосе, хотя не имеет на это права. Про министров и говорить смешно.
А кто-то, кажется, нашел самое дорогое такси в Таллинне. Или его просто обманули нечистоплотные таксисты.
Serg_I
И за всё про всё - 7 500 евро? Как на такси в Таллине проехаться - так минимум 50 евро, а шестерых детей на машине с водителем развозить, на самолётах летать и прочее - скромненько "своему" министру насчитали!
Кто-то ищет в скандале политическую подоплеку.
german_5e4d02dc5a4f9
Ну, собственно, борьба с конкурентами на кресло по-французски.
Найти косяк, где должностное лицо оторвало больше туалетной бумаги по месту работы, чем следовало и всё, конец карьере. Примерно также расчищали площадку под Макрона, когда у пары его конкурентов то любовник оказался не такой, то украли подушку-пердушку и 16 евро.
А кто-то просто зовет Майлис Репс в Россию. Но почему-то не дальше Ивангорода.
ivan5_5e4d10fe646f6
Любишь рoссию в иванroрoд перезжайте культуру пoднимать, детoк в шкoлу вoзьмем. Не прoпадёте, у нас страна мнoroнациoнальная, вoн в мocкве эстoнец Ликсутoв как пoднялся
azul
И красть можно невозбранно не такими жалкими крохами, если в обойму попасть, ага.
Впрочем, другие пользователи наоборот собираются в Эстонию. Несмотря на ковид и полузакрытую границу.
Hans-Christian
Я так понимаю, это самое ужасающее экономическое преступление в Эстонии за последние тридцать лет? Эх... Хочу в Эстонию.
Но им сразу же напоминают, что есть нюансы. Конечно, языковые.
Hutu
Для начала попробуйте выучить эстонский..... Это несколько охладит Ваш пыл....
29 ноября Государственная прокуратура предъявила бывшему министру образования и науки Майлис Репс обвинение в присвоении и мошенничестве.
Согласно обвинению, Майлис Репс совершила присвоение, когда в качестве министра образования и науки давала распоряжения работникам министерства на выполнение заданий, связанных с её детьми. Помимо этого, Репс предъявлено обвинение в незаконном использовании топливной карточки министерства и покрытии расходов, связанных с празднованием своего дня рождения в помещениях министерства.