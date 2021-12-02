"Это самое ужасающее экономическое преступление за последние тридцать лет? Хочу в Эстонию!" Как в России реагируют на скандал с Майлис Репс

Приводим комментарии с сохранением лексики и пунктуации.

Часть пользователей иронизирует над размером ущерба (7500 евро - прим. RusDelfi).

kоt-obormot

Какое циничное, наглое, и ужасающее финансовое преступление!

Opioman

Надо было учитьс у восточных соседей — если взятки то миллиардами а не это копье

Денеб

Эстонцы - просто дети малые по сравнению с нашими.... У нас воровство имеет космические масштабы.... Под стать державе......

Кто-то объясняет, что размер (страны) не имеет решающего значения для создания порядка на ее территории.

Pupin

"Правовые нормы действительны для всех, и высокая позиция в иерархии государственной службы не даёт права корыстно изгибать эти нормы — напротив, этому сопутствует повышенное ожидание общества в части показательности служащего».

Вот поэтому у них порядок, а у нас бардак, а не потому что "у нас страна большая, а у них маленькая – в маленькой стране проще навести порядок". Про том, что в Албании, Боснии, Молдавии его тоже никак не могут навести. Мне бабушка рассказывала, как в начале 2000х у них полицейский остановил какого-то министра на на дороге и оштрафовал за превышение скорости на 10 км/ч. Об этом написали все их сми и... полицейскому начальник выразил устную благодарность. У нас мигалкова не могут оштрафовать, когда он по кутузовскому едет по спецполосе, хотя не имеет на это права. Про министров и говорить смешно.

А кто-то, кажется, нашел самое дорогое такси в Таллинне. Или его просто обманули нечистоплотные таксисты.

Serg_I

И за всё про всё - 7 500 евро? Как на такси в Таллине проехаться - так минимум 50 евро, а шестерых детей на машине с водителем развозить, на самолётах летать и прочее - скромненько "своему" министру насчитали!

Кто-то ищет в скандале политическую подоплеку.