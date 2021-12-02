ВИДЕО | Распространение коронавируса снижается уже почти целый месяц. Правительство может продлить разрешенное время работы заведений

По техническим причинам на стороне организаторов пресс-конференции синхронный перевод на русский язык в этот раз не доступен.

Кая Каллас сообщила, что распространение коронавируса сокращается уже почти на протяжении месяца. На прошлой неделе заболевание сократилось на 23%, а число госпитализированных людей — на 20%. Эстония перешла с оранжевого уровня риска на желтый.

Каллас отметила, что беспокойство вызывает распространяющийся в Европе новый штамм "Омикрон". Начиная со среды все прибывающие в Эстонию из 10 стран риска должны в обязательном порядке проходить тестирование на COVID-19, а невакцинированные среди них — еще и оставаться в карантине на 10 дней или же после сдачи двух тестов на 6 дней.

Танель Кийк рассказал о решении, которое было принято на утреннем заседании: в инфосистему здравоохранения будут внесены изменения, чтобы люди могли удобно записаться к врачу, в том числе и в сельской местности.

Кийк также отметил, что Эстония теперь вошла в десятку стран ЕС с самым низким уровнем заражения.

Смогут ли развлекательные заведения провести Новогодние праздники? Каллас подтвердила, что такое обещание было дано, но потом появился "омикрон". Поэтому на следующей неделе научный совет даст правительству свою точку зрения насчет нового штамма, и тогда можно будет вынести решение насчет времени открытия заведений.

Правительство примет решение, стоит ли отменить требования работы заведений до 23:00, на следующей неделе. Кийк отметил, что Департамент здоровья и научный совет должны вынести свою точку зрения в понедельник.

Министр подчеркнул, что штамм "омикрон", скорее всего, в итоге достигнет и Эстонии. Лучшая защита от нового штамма, как и от всех предыдущих — вакцинация.

Кейт Пентус-Розиманнус и Кристиан Яани сделали правительству предложение дополнительно профинансировать строительство восточной границы Эстонии на 22,5 млн евро. По словам Яани, для повышения защиты на границе будет возведен 21 километр заграждений, что ранее не было запланирован: в районе Вярска и Печер.

Урмас Круузе сообщил, что сельскохозяйственным предприятиям выделена поддержка в размере 5,5 млн евро, заявки на поддержку можно подавать с завтрашнего дня.