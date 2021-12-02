ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Правительство рассказывает о своих новых решениях

По техническим причинам на стороне организаторов пресс-конференции синхронный перевод на русский язык в этот раз не доступен.

Кая Каллас сообщила, что распространение коронавируса сокращается уже почти на протяжении месяца. На прошлой неделе заболевание сократилось на 23%, а число госпитализированных людей — на 20%. Эстония перешла с оранжевого уровня риска на желтый.

Каллас отметила, что беспокойство вызывает распространяющийся в Европе новый штамм "Омикрон". Начиная со среды все прибывающие в Эстонию из 10 стран риска должны в обязательном порядке проходить тестирование на COVID-19, а невакцинированные среди них — еще и оставаться в карантине на 10 дней или же после сдачи двух тестов на 6 дней.