Обещанную правительством компенсацию расходов на электричество для малоимущих можно будет получить не раньше нового года

Как сообщило Министерство финансов, малоимущие лица могут начать ходатайствовать о компенсации начиная с декабря, в том числе и задним числом за осенние месяцы, начиная с сентября. По оценке министерства, это должно помочь 70 000 семьям по всей Эстонии.

Изначальной постановление Яака Ааба предполагает, что волостная или городская управа будет рассматривать ходатайства через регистр данных социальных услуг и пособий (STAR). Однако как отмечает вице-мэр Тарту Михкель Леэс, в системе есть ряд недостатков и она не готова для этого.

В своем письме министру Леэс подчеркнул, что возможность обрабатывать ходатайства в STAR сейчас отсутствует и у местных самоуправлений нет реальной возможности выполнять свои обязанности.

Поэтому местные самоуправления не могут назвать точные даты, когда подавшие ходатайства лица смогут получить компенсацию.

В разговоре c Delfi Яак Ааб отметил, что не может сказать, когда именно в системе будет готово соответствующее решение. Оно должно быть готов в ближайшие недели, но затем уйдет еще две недели на его тестирование.