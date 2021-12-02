За сутки в Эстонии выявлен 521 случай заражения коронавирусом, умерли пять человек — в том числе 35-летний мужчина

По состоянию на утро 2 декабря в больнице находятся 256 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 212 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 160, или 75,5%, не вакцинированы и 52, или 24,5%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 18 новых историй болезни. Умерло пять зараженных коронавирусом: 35-летний мужчина, 72-летний мужчина, 75-летний мужчина, 86-летний мужчина, 89-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 5 531 результат теста, из которых 521 оказался положительным. Из получивших положительный тест 340 не были вакцинированы и 181 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 5 911 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 690. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 183 520 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 59,4%.

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