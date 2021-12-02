Пара заболела коронавирусом: жены быстро выздоровела, а муж две недели находится в больнице, потому что не может сам дышать
Жительница Таллинна Елена обратилась в газету, чтобы рассказать поучительную историю, которая произошла с ней и ее мужем. ”14 октября муж почувствовал себя плохо, — говорит женщина. — Поднялась температура, появилось першение в горле. Он позвонил на работу, рассказал о ситуации, а потом набрал номер 1220, и ему дали направление на тест на коронавирус. Тест оказался положительным”. Спустя неделю заболела и Елена. Итог: Елена уже давно выздоровела и ходит на работу, а ее муж две недели лежит в больнице под кислородным аппаратом, и неясно, когда его выпишут.
Елена рассказывает, что уже около недели ухаживала за заболевшим мужем, когда в один не самый прекрасный день вдруг тоже почувствовала себя очень плохо, пишет "МК Эстония".
”Появилось ощущение, что я заболеваю, — говорит она. — В итоге я тоже слегла и три дня пролежала в постели. Было реально очень плохо! Потом мне полегчало, а вот мужу — нет. С момента его заболевания прошло уже 10 дней, а лучше ему все никак не становилось. Наоборот, было видно, что его состояние ухудшается с каждым днем”.
Елена вызвала скорую. Медики приехали и отвезли ее мужа в больницу. Там провели исследование и сообщили: 75% легких поражены.
Три недели под аппаратом
С тех пор прошло уже две недели. Муж Елены Юрий по-прежнему лежит в больнице. Сначала он находился в интенсиве, потом его перевели в обычную палату.
”Но выписать не могут, — констатирует женщина. — Потому что он не может сам дышать. Сколько это продлится — неизвестно. Когда состояние его улучшится — никто сказать не может. Никаких прогнозов не дают. Ясно одно: после выписки его ждет долгая, очень долгая реабилитация!”
Елена подчеркивает: она очень благодарна медикам, которые в такой критической ситуации работают буквально на износ, день и ночь спасая жизни людей.
”Начиная со скорой, все общение с медиками было на высшем уровне, — говорит она. — Все четко, ясно, быстро. Я очень им благодарна, на них сейчас лежит огромная нагрузка, но все — от тетеньки в инфослужбе больницы до медсестер и врачей в отделении — явно выкладываются на 100%. Все, с кем я общалась, спокойно и подробно отвечают на вопросы, хотя понятно, что общение с родственниками больных — это то еще удовольствие. И муж тоже очень благодарен всему медперсоналу: от врачей до санитарок. Мы им очень благодарны за их нелегкий труд!”
В чем же причина, что Елена переболела коронавирусом легко, а муж ее сражается с последствиями болезни уже месяц и никак не может победить?
”Я вакцинирована, — говорит женщина. — Получила прививку еще в январе, и вот как раз настало время идти на ревакцинацию — чуть-чуть не успела, как заболела. Муж вакцинирован не был. И многие наши друзья, которые до этого отрицали коронавирус и необходимость вакцинироваться, после случившегося переосмыслили свои взгляды и задумались о вакцинации. Потому что поняли, какими могут быть реальные последствия. Поняли на реальном примере с их близким человеком”.
P.S. Когда материал был уже готов, позвонила Елена и сообщила радостную новость: ее мужа все-таки выписали.
”Теперь он дома, но впереди — очень долгое восстановление, — констатирует она. — Он может лежать только на животе и на боку, на спине — нет. Он еле-еле ходит по квартире. Врачи
сказали, что теперь остается только ждать. Примерно месяц, по их прогнозам, может пройти, пока все восстановится. Если вообще восстановится…”