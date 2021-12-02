Пара заболела коронавирусом: жены быстро выздоровела, а муж две недели находится в больнице, потому что не может сам дышать

Елена рассказывает, что уже около недели ухаживала за заболевшим мужем, когда в один не самый прекрасный день вдруг тоже почувствовала себя очень плохо, пишет "МК Эстония".

”Появилось ощущение, что я заболеваю, — говорит она. — В итоге я тоже слегла и три дня пролежала в постели. Было реально очень плохо! Потом мне полегчало, а вот мужу — нет. С момента его заболевания прошло уже 10 дней, а лучше ему все никак не становилось. Наоборот, было видно, что его состояние ухудшается с каждым днем”.

Елена вызвала скорую. Медики приехали и отвезли ее мужа в больницу. Там провели исследование и сообщили: 75% легких поражены.

Три недели под аппаратом

С тех пор прошло уже две недели. Муж Елены Юрий по-прежнему лежит в больнице. Сначала он находился в интенсиве, потом его перевели в обычную палату.

”Но выписать не могут, — констатирует женщина. — Потому что он не может сам дышать. Сколько это продлится — неизвестно. Когда состояние его улучшится — никто сказать не может. Никаких прогнозов не дают. Ясно одно: после выписки его ждет долгая, очень долгая реабилитация!”

Елена подчеркивает: она очень благодарна медикам, которые в такой критической ситуации работают буквально на износ, день и ночь спасая жизни людей.

”Начиная со скорой, все общение с медиками было на высшем уровне, — говорит она. — Все четко, ясно, быстро. Я очень им благодарна, на них сейчас лежит огромная нагрузка, но все — от тетеньки в инфослужбе больницы до медсестер и врачей в отделении — явно выкладываются на 100%. Все, с кем я общалась, спокойно и подробно отвечают на вопросы, хотя понятно, что общение с родственниками больных — это то еще удовольствие. И муж тоже очень благодарен всему медперсоналу: от врачей до санитарок. Мы им очень благодарны за их нелегкий труд!”

В чем же причина, что Елена переболела коронавирусом легко, а муж ее сражается с последствиями болезни уже месяц и никак не может победить?