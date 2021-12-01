В США выявили первый случай заражения штаммом "омикрон"

По словам Фаучи, новый вариант коронавируса был обнаружен у человека, который 22 ноября вернулся из ЮАР. Положительный тест на COVID-19 он сдал 29 ноября. Заразившийся сейчас находится на самоизоляции, люди, с которыми он контактировал, не заражены.