01.12.2021, 22:16
В США выявили первый случай заражения штаммом "омикрон"
По словам Фаучи, новый вариант коронавируса был обнаружен у человека, который 22 ноября вернулся из ЮАР. Положительный тест на COVID-19 он сдал 29 ноября. Заразившийся сейчас находится на самоизоляции, люди, с которыми он контактировал, не заражены.
Главный инфекционист США также отметил, что заболевший человек прошел полный курс вакцинации. У него наблюдаются легкие симптомы болезни, он идет на поправку, пишет РБК.
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