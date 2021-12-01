01.12.2021, 20:47
В Финляндии отмечено рекордное число заражений за сутки c начала пандемии. Три случая похожи на "омикрон"
Всего в Финляндии зафиксировано 188 108 случаев коронавируса, передает yle.fi.
Сообщается также о 13 новых случаях со смертельным исходом.
Три новых подозрения на омикрон-штамм
Ведомство THL сообщает также о трех новых заражениях коронавирусом, которые могут оказаться новым штаммом омикрон.
Анализы отправлены на секвенирование, и результаты будут готовы в ближайшие дни.
До этого в Финляндии было два подозрения на омикрон-вариант. Один из случаев оказался дельта-штаммом, а второй образец не содержал достаточного количества вируса для проведения достоверного анализа, поэтому будет взят повторно.
Пока в Финляндии нет ни одного подтвержденного случая омикрон-штамма.
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