В Финляндии отмечено рекордное число заражений за сутки c начала пандемии. Три случая похожи на "омикрон"

Всего в Финляндии зафиксировано 188 108 случаев коронавируса, передает yle.fi.

Сообщается также о 13 новых случаях со смертельным исходом.

Три новых подозрения на омикрон-штамм

Ведомство THL сообщает также о трех новых заражениях коронавирусом, которые могут оказаться новым штаммом омикрон.

Анализы отправлены на секвенирование, и результаты будут готовы в ближайшие дни.

До этого в Финляндии было два подозрения на омикрон-вариант. Один из случаев оказался дельта-штаммом, а второй образец не содержал достаточного количества вируса для проведения достоверного анализа, поэтому будет взят повторно.

Пока в Финляндии нет ни одного подтвержденного случая омикрон-штамма.

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