МНЕНИЕ | "Путин ведет с Украиной рискованную игру"

На западе сезон Рождества, а на востоке сезон войны. На украино-российской границе уже холодно, но снег еще не лег. Корреспондент The Times с передовой неподалеку от Донецкого аэропорта сообщает об огромном лабиринте из окопов, по своей прочности напоминающих обшитые деревом и укрепленные мешками с песком землянки времен Первой мировой войны.

Рядом с Украиной россияне разместили 90 000 военнослужащих. Пограничный переход закрыт. Белорусский диктатор Александр Лукашенко говорит, что если дело дойдет до войны, белорусские войска будут сражаться вместе с русскими.