Смертность в России за последний год стала рекордной со времен войны

Число умерших в России за последние 12 месяцев, т. е. с декабря 2020 г. по ноябрь 2021 г., превысило 2,4 млн человек. Это худший период после 1945 г. Естественная убыль населения без учета миграции перешагнула отметку в 990 000 человек за последний год, следует из оптимистичной оценки ”Ведомостей”, ее подтверждают демографы Алексей Ракша и Борис Синельников.

Прежний антирекорд по числу умерших был в 2003 г., когда ушло из жизни 2,37 млн человек, а худшие показатели по убыли — в 2000 г., когда страна потеряла 958 532 человека. Более плачевная ситуация была только во времена Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В 1941–1945 гг. смертность была на уровне 30-50 на 1000 человек, то есть в 2-3 раза больше, чем сейчас (16,5 промилле).

План по смертности превысили

В начале октября правительство оценивало, что смертность населения в 2021 г. составит 15,6 на 1000 человек, а убыль — 6,4 промилле, следует из данных Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 г. и на плановый период до 2030 г.

Но уже к сентябрю годовые данные были значительно хуже. За октябрь 2020 г. — сентябрь 2021 г. число умерших достигло 2,39 млн человек, или около 16,4 на 1000 человек. С тех пор ситуация только ухудшилась. В сентябре от коронавируса умирал в среднем 801 человек в день, а в ноябре — 1222 россиянина, следует из данных оперативного штаба.

В итоге период с декабря 2020 г. по ноябрь 2021 г., который вбирает в себя три волны пандемии, оказывается одним из худших за последние 75 лет. Число умерших за этот период составило более 2,41 млн россиян, или 16,5 на 1000 человек, следует из оптимистичной оценки ”Ведомостей”.