Смертность в России за последний год стала рекордной со времен войны(42)
В период с декабря 2020-го по ноябрь 2021 года смертность превысила 2,4 млн человек, а убыль населения приблизилась к 1 млн россиян, пишут "Ведомости".
Число умерших в России за последние 12 месяцев, т. е. с декабря 2020 г. по ноябрь 2021 г., превысило 2,4 млн человек. Это худший период после 1945 г. Естественная убыль населения без учета миграции перешагнула отметку в 990 000 человек за последний год, следует из оптимистичной оценки ”Ведомостей”, ее подтверждают демографы Алексей Ракша и Борис Синельников.
Прежний антирекорд по числу умерших был в 2003 г., когда ушло из жизни 2,37 млн человек, а худшие показатели по убыли — в 2000 г., когда страна потеряла 958 532 человека. Более плачевная ситуация была только во времена Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В 1941–1945 гг. смертность была на уровне 30-50 на 1000 человек, то есть в 2-3 раза больше, чем сейчас (16,5 промилле).
План по смертности превысили
В начале октября правительство оценивало, что смертность населения в 2021 г. составит 15,6 на 1000 человек, а убыль — 6,4 промилле, следует из данных Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 г. и на плановый период до 2030 г.
Но уже к сентябрю годовые данные были значительно хуже. За октябрь 2020 г. — сентябрь 2021 г. число умерших достигло 2,39 млн человек, или около 16,4 на 1000 человек. С тех пор ситуация только ухудшилась. В сентябре от коронавируса умирал в среднем 801 человек в день, а в ноябре — 1222 россиянина, следует из данных оперативного штаба.
В итоге период с декабря 2020 г. по ноябрь 2021 г., который вбирает в себя три волны пандемии, оказывается одним из худших за последние 75 лет. Число умерших за этот период составило более 2,41 млн россиян, или 16,5 на 1000 человек, следует из оптимистичной оценки ”Ведомостей”.
По итогам года демографические показатели будут значительно хуже, чем в 2020 г., утверждает главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алла Иванова. По оценке демографа Алексея Ракши, к концу ноября число умерших уже перевалило за 2,55 млн человек. За весь 2021 г. смертность будет не меньше 2,45 млн, а убыль — 1,05 млн человек.
Если взять уровень смертности 2019 г. за условную норму, то выше этой нормы с октября 2020 г. по сентябрь 2021 г. умерло около 607 000 человек, а с прошлого декабря по ноябрь — не менее 622 000 человек.
Главная причина избыточной смертности
COVID-19 сделал основной вклад в сверхсмертность, считает профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Борис Синельников, с ним согласен Ракша. Поэтому рост в октябре и ноябре числа умерших от коронавирусной инфекции позволяет предположить, что и с общей смертностью ситуация стала хуже.
За период с октября 2020 г. по сентябрь 2021 г. с диагнозом COVID-19 скончалось 406 000 человек, или две трети, публикует Росстат данные Минздрава. В частности, 275 000 — это умершие непосредственно от коронавирусной инфекции (по информации оперативного штаба на основе данных Роспотребнадзора, их 187 000 человек из-за иной методики учета). Еще у 43 000 человек COVID-19 был лишь предположительно. Последняя группа — 87 000 умерших — это те, у кого диагностировали коронавирусную инфекцию, но она не была основной причиной смерти или не оказывала существенного влияния на смертельные осложнения.
Но это только часть избыточной смертности. Около 201 000 человек пришлось на сверхсмертность, не связанную с новым коронавирусом. Мнения демографов, в чем ее причины, разнятся.
Ракша считает, что эта часть избыточно умерших также связана с коронавирусной инфекций. Ведь до 2019 г. смертность падала, то есть сейчас могла быть еще меньше. Но раз она выросла, когда появился коронавирус, то этот прирост с ним и связан. Просто смертность недоучли из-за несовершенства статистики, говорит демограф.
Другая часть экспертов говорят о перегруженности системы здравоохранения. ”Значительное число медиков перебросили на борьбу с COVID-19. Но врачей-то больше не стало. В итоге защита от других болезней стала хуже”, — поясняет Синельников. В 2020 г. число врачей выросло на 3,2% — до 737 371 специалиста. Из них на борьбу с пандемией бросили 114 000 человек, сообщала заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова в мае 2020 г. Заболевших при этом стало больше почти на 6%. В целом в борьбе с COVID-19 задействовали около половины мощностей здравоохранения, считает ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова.
Влияние пандемии было, скорее, общим, создающим избыточную нагрузку на здравоохранение, добавляет главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алексей Кашепов.
Во Всемирной организации здравоохранения придерживаются точки зрения, что все избыточные смерти, которые произошли в 2020–2021 гг., так или иначе связаны с COVID-19, говорит Иванова. Но формально большая часть прироста смертности пришлась не на диагностированный COVID-19, а на хронические заболевания, отмечает эксперт.
Умирают больше не только из-за COVID-19
На все эти негативные явления наложилось и старение населения: если в начале 2020 г. граждан старше 60 лет было 32,8 млн, то в начале этого — 33,5 млн человек. А ведь именно пожилые люди — главные в группе риска тяжелых последствий от того же коронавируса: возрастная смертность среди людей старше 60 лет подскочила в 2020 г. на 20%. На столько же выросло число тех, кто значится умершим от старости: в 2019 г. их было 86 000, а в прошлом году — 103 000 человек.
К общим причинам избыточной смертности в 2021 г. добавились и другие неприятности. В июне — июле европейскую часть России накрыл зной. Столбик термометра в Москве поднимался выше 36 градусов, и это негативно влияло на хроников.
”Аномальная жара негативно влияла на тяжесть течения заболевания коронавирусом, его последствия и привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы. Врачи-кардиологи отмечают, что потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови вследствие жары могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падению давления и инсульту”, — сообщал столичный департамент здравоохранения. Дополнительную смертность от аномальной жары Ракша оценивает в 10 000 человек.
Несколько тысяч дополнительных смертей было из-за наркотиков и алкоголя. В 2020 г. от связанных с ними причин умерло на 2750 и 3000 человек больше, причем наркотики дали прирост на 60%, а алкоголь — на 6%. Подобные явления замечены в США и других странах.
Одна из причин кроется в последствиях локдауна и других мер борьбы с пандемией, когда люди вынуждены были самоизолироваться. Это же дало и прирост смертей от расстройств психики и нервной системы. Психозы унесли жизни дополнительно 4720 человек, а нарушения нервной системы — 21 000 граждан.
Потери от снижения рождаемости оказались также значительны — около 43 000 человек. Это те люди, которые отложили бракосочетание или побоялись пока заводить детей из-за пандемии, отмечает Синельников.
Общая убыль населения Россия с декабря 2020 г. по ноябрь 2021 г. превышает 990 000 человек. Потери населения (сверх убыли 2019 г.) могут составить около 665 000 человек.
До 2019 г. уровень смертности снижался, отмечает Ракша. Например, в 2015 г. он был 13,0 на 1000 человек, а в 2019 г. — 12,3, следует из данных Росстата. В этом году он вырос уже до 16,8 промилле.