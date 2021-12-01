Глобальная технологическая компания Wise с духом стартапа: почему важна обратная связь
Согласно последним исследованиям и опросам, технологическая компания Wise продолжает держать позицию одного из самых привлекательных работодателей Эстонии. Миссия и цель Wise заключается в том, чтобы сделать денежные переводы мгновенными, удобными, прозрачными и, в конце концов, бесплатными для клиента.
И на сегодняшний день, это не просто слоган, а единое понимание и направление, в сторону которого работники, несмотря на занимаемые позиции, движутся вместе. При этом выбранный путь и развитие в компании помимо достижения миссии и целей, должны еще быть интересны работникам. Как правило, это хорошо работает в случае команды небольшого стартапа, но для крупной технологической компании с несколькими тысячами работников это скорее является редкостью.
С самого первого дня создания компании команда Wise понимала, что для быстрого и устойчивого роста каждый работник должен понимать и ценить вклад друг друга, что взаимопонимание и командная работа является залогом как развития компании, так и развития каждого ее работника. Поэтому, несмотря на постоянный рост и открытие новых офисов по всему миру, компания по-прежнему сохраняет дух и менталитет небольшой команды, в которой обратная связь является залогом успеха.
Один из HR аналитиков компании Кирилл Зинин, четвертый год занимающийся сбором и анализом различных связанных с работниками данных, рассказал, что обратная связь означает на практике, и как она используется в Wise. Каждый работник компании может высказать свое мнение, поделиться идеями, задать наводящие вопросы или дать совет своим коллегам по темам, в которых он является экспертом и которые ему интересны. Более того это поощряется, и компания сделала очень много для того, чтобы сохранить и продолжить использовать метод обратной связи для поддержки работников.
Помимо открытости и взаимопонимания, команде Wise удалось настроить различные процессы, которые помогают на основе обратной связи собирать и сохранять данные. Это означает, что каждый отзыв и обратную связь от работников компания рассматривает как данные, которые на всех важных этапах профессионального развития работника можно собирать, оценивать и анализировать, и которые могут стать хорошей основой для развития как работника, так, в итоге, и компании в целом.
Компания использует уже имеющиеся и популярные методики и системы обратной связи, которые при налаженных процессах, регулярности и преемственности, дают полную картину об удовлетворенности работников, начиная с первого дня работника в компании и заканчивая собеседованием во время окончания сотрудничества. Поскольку давать и получать полезную, но в то же время конструктивную обратную связь бывает непросто, компания Wise разработала краткий курс на эту тему и даже создала свою систему WiserPulse, которая с одной стороны измеряет удовлетворенность работников, а с другой стороны дает им возможность регулярно давать и получать обратную связь.
Благодаря культуре обратной связи, в компании знают, как нужно поддерживать и мотивировать своих работников, и как помогать им добиваться успеха. Например, по сравнению с прошлым годом работники Wise видят еще больше возможностей для роста и развития, а также чувствуют себя более признанными за свою работу. И хотя в данный момент общение и сотрудничество между командами в основном происходит удаленно, работники Wise по-прежнему твердо убеждены в том, что они являются частью своих команд.
Все данные, полученные в ходе обратной связи работников, доступны каждому работнику Wise. Это позволяет как командам, так и отдельным работникам узнать, как другие относятся к тем или иным аспектам работы, насколько совпадают взгляды коллег с его собственными. Это в свою очередь помогает поддерживать в компании такую рабочую атмосферу, при которой работники могут объединяться вместе для того чтобы как преодолевать трудности, так и вместе творить и создавать или просто весело проводить время. Являясь частью культуры компании, в Wise это стало уже неотъемлемой частью рабочего процесса, и все работники спокойно относятся к обратной связи и воспринимают ее как развитие для себя и компании.