Глобальная технологическая компания Wise с духом стартапа: почему важна обратная связь

И на сегодняшний день, это не просто слоган, а единое понимание и направление, в сторону которого работники, несмотря на занимаемые позиции, движутся вместе. При этом выбранный путь и развитие в компании помимо достижения миссии и целей, должны еще быть интересны работникам. Как правило, это хорошо работает в случае команды небольшого стартапа, но для крупной технологической компании с несколькими тысячами работников это скорее является редкостью.

С самого первого дня создания компании команда Wise понимала, что для быстрого и устойчивого роста каждый работник должен понимать и ценить вклад друг друга, что взаимопонимание и командная работа является залогом как развития компании, так и развития каждого ее работника. Поэтому, несмотря на постоянный рост и открытие новых офисов по всему миру, компания по-прежнему сохраняет дух и менталитет небольшой команды, в которой обратная связь является залогом успеха.

Один из HR аналитиков компании Кирилл Зинин, четвертый год занимающийся сбором и анализом различных связанных с работниками данных, рассказал, что обратная связь означает на практике, и как она используется в Wise. Каждый работник компании может высказать свое мнение, поделиться идеями, задать наводящие вопросы или дать совет своим коллегам по темам, в которых он является экспертом и которые ему интересны. Более того это поощряется, и компания сделала очень много для того, чтобы сохранить и продолжить использовать метод обратной связи для поддержки работников.

Помимо открытости и взаимопонимания, команде Wise удалось настроить различные процессы, которые помогают на основе обратной связи собирать и сохранять данные. Это означает, что каждый отзыв и обратную связь от работников компания рассматривает как данные, которые на всех важных этапах профессионального развития работника можно собирать, оценивать и анализировать, и которые могут стать хорошей основой для развития как работника, так, в итоге, и компании в целом.