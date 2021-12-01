ФОТО | Легендарный магазинчик в столичном Тоомпарке вновь открыт!

”R-Kiosk на улице Нунне — яркий пример роли нашего небольшого магазина в объединении и вовлечении людей, — пояснила Тийа Ильвес, исполнительный директор AS R-Kiosk Estonia. — Люди постоянно находятся в движении, и наша задача — предложить для них разнообразный выбор блюд и напитков, которые были бы очень вкусными”.

По ее словам, осведомленность и ожидания людей в отношении качества и происхождения продуктов растут, поэтому магазин товаров повседневного потребления также стремится предлагать экологически безопасные продукты.

Акцент на экологичность отражается, например, в сбалансированном питании и основных изменениях, таких как одноразовые кофейные стаканчики растительного происхождения, не содержащие пластика и легко разлагающиеся в компосте крышки и упаковка, сделанная из переработанного сырья. ”Кроме того, будет проанализировано потребление энергии всей сетью магазинов и найдены альтернативы, оставляющие меньший след”, — сказала Ильвес.

По словам старейшины района Кесклинн Моники Хауканымме, новый павильон является частью общей планировки Тоомпарка. ”Историческое место на улице Нунне производит большое впечатление на тех, кто прибывает с Балтийского вокзала поездом и ценит Старый город и Тоомпарк. Я надеюсь, что все подобные киоски в центре города будут выглядеть также привлекательно”, — сказал Хауканымм.

При строительстве нового магазина сохранился восьмиугольник, который исторически находился на том же месте. Уже с начала 20-го века жители Таллинна пользуются услугами различных киосков на улице, соединяющей железнодорожный вокзал и Старый город, когда до появления автомобилей в городском пейзаже по улицам передвигалось больше людей.



