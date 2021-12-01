Прожиточное пособие: Таллинн повышает предельные ставки расходов на жилье

Среди компонентов расходов на жилье одним из важнейших изменений является обновление предельных ставок на аренду жилплощади, и их приведение в соответствие с рыночной ситуацией. Исходя из соотношения размера жилплощади и стоимости аренды, в Таллинне установлены три предельные ставки на аренду жилья.

”Если ранее при утверждении предельных ставок расходов на жилье опирались прежде всего на являющиеся основанием для выплаты прожиточного пособия ходатайства и связанные с ними расходы на жилье, то в этом году мы, наряду со статистикой, исходили также из действительных рыночных цен. Такой подход позволяет лучше выполнять возложенные законом обязанности, то есть покрытие расходов на жилье в адекватном объеме и обеспечение достойного существования людям, испытывающим материальные трудности”, — пояснила Бешкина, добавив, что размеры практически всех 15 предельных ставок были изменены. Неизменной осталась лишь ставка расхода на земельный налог, поскольку ее размер отвечает действительным потребностям.

В соответствии с Законом о социальном обеспечении финансируемое государством прожиточное пособие выплачивается местным самоуправлением. Наряду с этим, ежегодный пересмотр связанных с расходами на жилье предельных ставок и при необходимости их изменение также являются задачей местного самоуправления.

”Подорожание затрагивает всех людей, однако прежде всего оно ухудшает положение малообеспеченных горожан, — сказала Бешкина, пояснив, что прожиточное пособие состоит из прожиточного минимума и компенсации расходов на жилье на основании установленных условий. — В этом году мы пытались добиться повышения обоих компонентов этого пособия, однако, к сожалению, находящийся сейчас на рассмотрении Рийгикогу проект государственного бюджета не предусматривает повышения прожиточного минимума. Предельные ставки расходов на жилье, изменение которых находится в компетенции города, были проанализированы и пересмотрены, благодаря чему Таллинн может поддержать нуждающихся в помощи горожан в большем объеме”.

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной , за относительно короткий промежуток времени расходы на жилье существенно возросли, что обусловлено повышением стоимости электроэнергии и отопления.

Аренда жилья площадью свыше 33 м2 увеличивается с сегодняшних 6.40 eвро за квадратный метр до 11 евро. Помимо этого, предусмотренный для аренды такой квартиры максимальный объем компенсации увеличивается с нынешних 400 евро до 550 евро, и эта сумма может дополнительно увеличиваться на 75 евро начиная с пятого и последующего члена семьи. Это обеспечивает адекватную поддержку семьям, которые нуждаются в большей жилплощади.

Аренда жилплощади размером 18-33 м2 увеличивается с сегодняшних 9 евро до 14 евро за квадратный метр. Аренда площади размером менее 18 м2 увеличивается с 12 евро до 17 евро за квадратный метр.

Очень важным фактором формирования расходов на жилье является повышение стоимости электроэнергии. Исходя из этого планируется повысить и ставку связанных с потреблением электроэнергии расходов — с действующих 40 евро на первого члена семьи и 3,5 евро на последующих членов семьи до 60 евро на первого члена семьи и 10 евро на последующих членов семьи.

Также изменилась предельная ставка расходов на газ для бытового потребления. Размер ставки на первого члена семьи вырастет с 21 евро до 27 евро, в отношении каждого последующего члена семьи эта сумма составляет 13 евро.

Дополнительно были отрегулированы все предельные ставки компонентов отопления (электрическое отопление, теплофикация, отопление при отсутствии теплофикации), поскольку цена на отопление значительно изменилась (в пределах 40-60%). Например, при теплофикации предельная ставка увеличена на 2 евро за квадратный метр (с 3 евро до 5 евро).

Прожиточное пособие является существенной поддержкой для семей, живущих на пороге бедности. Это пособие позволяет сохранить жилье и удовлетворить минимальные потребности в приобретении товаров первой необходимости.

Например, за 9 месяцев 2021 года было удовлетворено 11 714 ходатайств о выплате прожиточного пособия. Из них большая часть, или 10 358 заявлений, включала и ходатайство о компенсации расходов на жилье. Пособие получили 2132 семьи в общем объеме 3,5 млн евро — это ощутимая поддержка нуждающихся.

”Корректировкой предельных ставок мы уже сегодня можем обеспечить, чтобы люди, получающие прожиточное пособие, могли более адекватно покрывать расходы на жилье — вместо того, чтобы использовать прожиточный минимум для покрытия той части расходов, которая до сих пор не компенсировалась. Мы стремимся к тому, чтобы люди и семьи с разумными расходами на проживание могли полностью покрывать необходимые расходы за счет прожиточного пособия, — отметила Бешкина. — Увеличенные предельные ставки означают и то, что пособие будут получать и люди, которые проживают на пороге бедности, поскольку при повышенных предельных ставках расходов на жилье у них возникает право на получение пособия”.

Размеры предельных ставок расходов на жилье, которые учитываются при назначении прожиточного пособия, должно утвердить Таллиннское городское собрание. Новые ставки вступят в силу 1 января 2022 года.