Громкое убийство матери двоих детей в Ласнамяэ: прокурор требует для подсудимого 14 лет
Харьюский уездный суд завершил рассмотрение по существу уголовного дела, в котором 80-летнего Мати Пыйклягу обвинили в январском убийстве 36-летней женщины на глазах детей в одном из домов на улице Юмера в столичном районе Ласнамяэ, передает rus.err.
Судебное следствие по этому делу было закрытым. По данным rus.err.ee, в ходе прений сторон прокурор потребовала признать Пыйклягу виновным в убийстве и незаконном владении оружием, назначив ему наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Адвокат обвиняемого попросил переквалифицировать основную статью обвинения с "убийство" на "причинение смерти по неосторожности" или на "спровоцированное убийство", назначив ему более мягкое наказание.
"Суд огласит приговор 14 декабря. Оглашение решения будет открытым", — сообщила пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане.