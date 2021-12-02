Президент Карис: если надо, надену маску, если надо, получу бустерную дозу, если надо, покажу в ресторане сертификат

"Волна коронавируса больше не может наступать так неожиданно, как первый снег для водителей: мол мокрый снег уже идет, а шины все еще не поменяны", — отметил президент Эстонии, по словам которого, не нужно впадать в панику из-за каждого нового штамма коронавируса.

По мнению Кариса, нет признаков того, что в ближайшее время вирус исчезнет, поэтому нужно задуматься, по какому пути будет идти Эстония. "В идеале можно было бы опираться на взаимное доверие, а не указы и запреты — если надо, надену маску, если надо, получу бустерную дозу, если надо, спросят в ресторане сертификат о вакцинации. Решение кроется именно в таких действиях", — сказал он.

Президент подчеркнул, что локдаун в стране не является решением проблемы. Он также отметил о важности взаимного доверия между людьми и властями страны.

Карис сказал, что не понимает, как новые и новые ограничения могут увеличить иммунитет, ведь самым эффективным способом остается вакцинация. Он вновь привел аналогию с автомобилями: мол всем же ясно, что шины нужно менять прежде, чем пойдет снег, а не начинать задумываться об этом лишь тогда, когда дороги покрыты слоем льда.

Президент считает очень важным проводить регулярные встречи со спикером Рийгикогу и главой правительства. На сегодняшней встрече Карис с премьер-министром Каей Каллас также обсудили обстановку внутри правительства.