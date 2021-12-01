01.12.2021, 16:10
Печальная новость: в Таллиннском зоопарке умер долгожданный медвежонок(3)
Foto: Inari Leiman, Tallinna Loomaaed
В Таллиннском зоопарке очень ждали первого потомства от белых медведей - Фрийды и Распутина. К сожалению, новорожденный медвежонок умер вскоре после появления на свет из-за родовой травмы.
Как показало вскрытие, смерть была вызвана кровотечением в брюшную полость, возникшим вследствии разрыва пуповины или печени.
Теперь внимание сотрудников таллиннского зоопарка обращено на Фрийду. Все надеются, что она восстановится от послеродового стресса и весной вновь будет готова к брачным играм с Распутиным.