Печальная новость: в Таллиннском зоопарке умер долгожданный медвежонок

Как показало вскрытие, смерть была вызвана кровотечением в брюшную полость, возникшим вследствии разрыва пуповины или печени.

Теперь внимание сотрудников таллиннского зоопарка обращено на Фрийду. Все надеются, что она восстановится от послеродового стресса и весной вновь будет готова к брачным играм с Распутиным.