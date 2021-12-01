01.12.2021, 16:10
Олимпиада в Пекине состоится точно по расписанию и никакие вирусы ей не помеха
Фото: Scanpix
Международный олимпийский комитет не планирует переносить Олимпиаду-2022 из-за нового штамма коронавируса, сообщается на сайте МОК.
”Плейбук обеспечивает основу для проведения безопасных и надежных Олимпийских игр для всех участников соревнований и народа Китая.
Мы опираемся на опыт других международных спортивных мероприятий, в том числе успешных Игр в Токио 2020 года и политики по сдерживанию COVID-19, действующей в настоящее время в Китае.
Вторая версия Плейбука выйдет в начале декабря, — заявили в МОК.