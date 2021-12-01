Зимние виды
01.12.2021, 16:10

Олимпиада в Пекине состоится точно по расписанию и никакие вирусы ей не помеха

 
Фото: Scanpix

Международный олимпийский комитет не планирует переносить Олимпиаду-2022 из-за нового штамма коронавируса, сообщается на сайте МОК.

”Плейбук обеспечивает основу для проведения безопасных и надежных Олимпийских игр для всех участников соревнований и народа Китая.

Мы опираемся на опыт других международных спортивных мероприятий, в том числе успешных Игр в Токио 2020 года и политики по сдерживанию COVID-19, действующей в настоящее время в Китае.

Вторая версия Плейбука выйдет в начале декабря, — заявили в МОК.

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