Олимпиада в Пекине состоится точно по расписанию и никакие вирусы ей не помеха

”Плейбук обеспечивает основу для проведения безопасных и надежных Олимпийских игр для всех участников соревнований и народа Китая.

Мы опираемся на опыт других международных спортивных мероприятий, в том числе успешных Игр в Токио 2020 года и политики по сдерживанию COVID-19, действующей в настоящее время в Китае.