Полиция подозревает трех человек в крупномасштабном отмывании денег

Согласно подозрению, Прийт (55), Айвар (54) и Дмитрий (50) помогали скрыть происхождение полученных преступным путем денег и их настоящих владельцев, предлагая т.н. услугу по отмыванию денег. Для того, чтобы скрыть деньги, использовались зарегистрированные в разных странах предприятия и подконтрольные подозреваемым банковские счета. Согласно подозрению, объем отмываемых денег составил почти 28 миллионов евро. По предварительным данным, эти деньги были получены путем совершения преступлений в Украине, где сейчас идет отдельное расследование.

В пособничестве отмыванию денег подозревается 51-летняя Светлана.

По словам руководителя бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции Лехо Лаура, в этом случае имеются типичные признаки отмывания денег, в котором деньги переводили с одного счета на другой, чтобы суммы раздробить, перемешать и этим усложнить выяснение первоначального источника.

„В ходе следствия мы установили, что для легализации денег и сокрытия их настоящего происхождения подозреваемые выставляли фиктивные счета, заключали от имени предприятий договоры и выдавали кредиты. Деятельность подозреваемых была законспирирована и длилась почти восемь лет. Согласно подозрению, предоставление услуги по отмыванию денег являлось для них важным источником дохода и сферой деятельности. Отмывание денег является неотъемлемой частью крупномасштабной финансовой преступности и причиняет очень большой ущерб как пострадавшим в преступлении, так и реноме государства и финансовых учреждений, через которые совершается отмывание денег", — сказал Лаур.