Полиция подозревает трех человек в крупномасштабном отмывании денег(7)
Согласно подозрению, Прийт (55), Айвар (54) и Дмитрий (50) помогали скрыть происхождение полученных преступным путем денег и их настоящих владельцев, предлагая т.н. услугу по отмыванию денег. Для того, чтобы скрыть деньги, использовались зарегистрированные в разных странах предприятия и подконтрольные подозреваемым банковские счета. Согласно подозрению, объем отмываемых денег составил почти 28 миллионов евро. По предварительным данным, эти деньги были получены путем совершения преступлений в Украине, где сейчас идет отдельное расследование.
В пособничестве отмыванию денег подозревается 51-летняя Светлана.
По словам руководителя бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции Лехо Лаура, в этом случае имеются типичные признаки отмывания денег, в котором деньги переводили с одного счета на другой, чтобы суммы раздробить, перемешать и этим усложнить выяснение первоначального источника.
„В ходе следствия мы установили, что для легализации денег и сокрытия их настоящего происхождения подозреваемые выставляли фиктивные счета, заключали от имени предприятий договоры и выдавали кредиты. Деятельность подозреваемых была законспирирована и длилась почти восемь лет. Согласно подозрению, предоставление услуги по отмыванию денег являлось для них важным источником дохода и сферой деятельности. Отмывание денег является неотъемлемой частью крупномасштабной финансовой преступности и причиняет очень большой ущерб как пострадавшим в преступлении, так и реноме государства и финансовых учреждений, через которые совершается отмывание денег", — сказал Лаур.
По словам государственного прокурора Марии Энтсик, в каждом случае отмывания денег сложнее всего установить предикатное преступление. „Зачастую предикатные преступления совершаются в странах, в которых усложнены сбор доказательств, установление и расследование преступлений. В данном уголовном делопроизводстве эстонские правоохранительные органы тесно сотрудничали с коллегами из Украины, так как в ситуации, когда преступность пересекает границу, только местное расследование не даст желаемого результата. Все больше преступлений расследуется в специально образованных международных группах, что делает ведение делопроизводства эффективнее, так как следственные учреждения каждого государства могут сконцентрироваться при сборе доказательств на нарушениях, совершенных в своей стране, и этим внести более значимую лепту в выяснение обстоятельств преступления", — сказала Энтсик.
В рамках этого делопроизводства прокуратура ходатайствовала у суда об аресте криминального дохода в размере около 1,2 млн евро.
Уголовное дело начали по статье 394 Пенитенциарного кодекса об отмывание денег в группе в крупном размере. Следствие ведет бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции, руководит ведением делопроизводства государственная прокуратура.