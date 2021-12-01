СЕГОДНЯ | "Левадия" станет чемпионом. Или все решится только в воскресенье?

До окончания чемпионата Эстонии по футболу и определения чемпиона страны столичным "Флоре" и "Левадии" осталось сыграть две игры, которые клубы проведут между собой 1 и 5 декабря.

"Флора", чемпион Эстонии последних двух лет, находится в четырех очках от идущей первой "Левадии" в высшей лиги чемпионата Эстонии. "Левадии" сегодня будет достаточно выиграть или сыграть вничью для долгожданного чемпионства.

"Флора" провела очень тяжелый сезон, исторически вышла в Лигу конференций и продолжает бороться за чемпионство. Последние два чемпионата "Флора" выигрывала с явным преимуществом. В этом году для своего третьего подряд чемпионства подопечным Юргена Хенна надо дважды обыграть "Левадию".

"Я играю во "Флоре" с 8-летнего возраста. Для меня таллинское дерби было самой большой и важной игрой в эстонском футболе за всю мою жизнь. Я вырос, зная, что "Флора" никогда не должна "Левадии" проигрывать", — сказал нападающий "Флоры" и сборной Рауно Саппинен перед игрой.

"Левадия" последний раз побеждала в чемпионате 7 лет назад и для долгожданного чемпионства достаточно дважды сыграть вничью.

Главный тренер "Левадии" Марко Савич перед игрой сказал: "Подготовка к матчу проходит в обычном режиме, но, конечно, сама игра совершенно другая. Дерби с "Флорой" — всегда особенный матч. Мы чувствуем напряжение, но оно нам нравится. Разницу в очках отмечать не стоит, потому что во время игры о ней не задумываешься. Если мы выиграем, мы будем чемпионами. Если "Флора" выиграет две игры, они станут чемпионами".

Решающую игру сезона сегодня покажет ETV2 в 19:30.