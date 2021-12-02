Журналист: такой убыли населения в России не было с 1945 года. Можем повторить, говорите?

За последние 12 месяцев — с декабря 2020 года по ноябрь 2021-го — в России умерли более 2,4 миллиона человек, а естественная убыль населения без учета миграции составила более 990 тысяч человек. Это подсчитали ”Ведомости” и подтвердили демографы Алексей Ракша и Александр Синельников.

Издание сравнило показатели с аналогичными за последние десятки лет. Оказалось, что в XXI веке прежний антирекорд по смертности приходится на 2003 год — тогда умерло 2,37 миллиона человек. Наибольшая убыль населения, не считая последнего года, произошла в 2000-м — тогда этот показатель составил 958 532.

В последний раз смертность была выше, чем сейчас, во времена Великой Отечественной войны, подсчитало издание. Тогда она была на уровне 30–50 на 1000 человек, то есть больше, чем сейчас, в 2–3 раза.

"90-е, говорите? С декабря прошлого года в России умерли 2,4 миллиона человек (интересно, от чего?), — написал Орехъ. — Естественная убыль населения составила около 1 миллиона (интересно, почему?). Такого катастрофического положения не было ровно с 1945 года. Видимо, вот только это мы и можем повторить".