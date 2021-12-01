Министр обороны Лаанет вручил медали миссии служащим в Тапа французским солдатам боевой группы НАТО

”Присутствие боевой группы НАТО — это важный инструмент мира и безопасности, который является не только манифестом солидарности на словах, но и прямой поддержкой в действиях. Такая поддержка очень важна в нынешней напряженной ситуации”, — сказал министр обороны Калле Лаанет. ”Мы должны вместе с союзниками и впредь проявлять решительность, чтобы обеспечивать постоянное сдерживание и быть готовыми к ответным действиям и защите в случае необходимости. Эстония очень благодарна вам и нашему близкому союзнику Франции за всю поддержку”.

”Для меня было честью служить плечом к плечу с 1-й пехотной бригадой здесь, в Тапа, и участвовать в планировании обороны Эстонии”, — сказал полковник Эрик Маугер, командующий французским контингентом в Эстонии. ”С сентября мы вместе с партнерами из Великобритании присоединились к 1-й пехотной бригаде и участвовали в учениях Кайтселийта на Сааремаа и в Тапа. Наша танковая часть LeClerc также участвовала в октябрьских учениях в Латвии. Эта интеграция была очень плодотворной и дала нам прекрасную возможность попрактиковаться в оперативной совместимости с эстонскими и английскими союзниками”.

1-й французский артиллерийский полк перед Рождеством передаст миссию 5-му драгунскому полку французской армии (5e régiment de dragons).

Ведущими странами боевых групп НАТО в странах Балтии являются Великобритания, Канада, Германия и США. Боевые группы были созданы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в 2017 году.