ВИДЕО| Комиссия по иммунопрофилактике рекомендовала вакцинацию детей от 5 лет

Хярма начала с того, что заболеваемость продолжает снижаться. По-прежнему для Европы мы является страной с высоким риском, но по внутригосударственной матрице уровень риска средний. Если ситуация не эскалирует, к концу года мы можем оказаться в зеленой зоне. По-прежнему заболеваемость выше среди детей. Немного увеличилось количество очагов в школах, что связано, скорее всего, с деятельностью по интересам. Важно, чтобы дети вакцинировались, а родители следили за симптомами.

Департамент здоровья постоянно следит за новостями относительно нового штамма ”омикрон”. На прошлой неделе он был занесен в список вызывающих беспокойство штаммов.

Министр Кийк отметил, что сейчас путешествовать в страны с высоким риском безответственно. Как с точки зрения распространения вируса, так и с точки зрения того, что по ряду причин есть риск застрять в этой стране и/или оказаться без медицинской помощи. От штамма ”омикрон” помогает вакцинация, как и от всех других штаммов.

Доктор Оона отметила, что у нас уже вакцинировано много детей в возрасте от 12 лет. Недавно была одобрена вакцина Pfizer для детей в возрасте от 5 лет. Комиссия по иммунопрофилактике обсудила детали и решила рекомендовать расширить в Эстонию вакцинацию и на детей от 5 лет. Риск заболеть среди детей тоже велик и не все дети переносят коронавирус легко. ”Мы не можем сказать, что для детей коронавирус неопасен”, — отметала Оона. Риск тяжело заболеть сохраняется. Вакцины прошли соответствующие клинические испытания. Они показали, что эффективность вакцины для возраста 5-11 лет выше 90%. Вакцина прибудет в Эстонию в конце года. Тогда же планируется начать вакцинацию данной возрастной группы.

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