Новости Эстонии
01.12.2021, 12:51

ПРЯМО СЕЙЧАС | Когда начнут прививать маленьких детей? Какова эпидемиологическая ситуация? Пресс-конференция Департамента здоровья

 
Сегодня в пресс-конференции Департамента здоровья принимают участие и.о. гендиректора ведомства Мари-Анне Хярма, министр здоровья и труда Танель Кийк и член экспертной комиссии по иммунопрофилактике д-р Марье Оона.

Речь идет об эпидемиологической ситуации в стране, иммунизации детей и рекомендациях комиссии.

Хярма начала с того, что заболеваемость продолжает снижаться. По-прежнему для Европы мы является страной с высоким риском, но по внутригосударственной матрице уровень риска средний. Если ситуация не эскалирует, к концу года мы можем оказаться в зеленой зоне. По-прежнему заболеваемость выше среди детей. Немного увеличилось количество очагов в школе, что связано, скорее всего, с деятельностью по интересам. Важно, чтобы дети вакцинировались, а родители следили за симптомами.

Департамент здоровья постоянно следит за новостями относительно нового штамма ”омикрон”. На прошлой неделе он был занесен в список вызывающих беспокойство штаммов.

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