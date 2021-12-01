ПРЯМО СЕЙЧАС | Когда начнут прививать маленьких детей? Какова эпидемиологическая ситуация? Пресс-конференция Департамента здоровья

Хярма начала с того, что заболеваемость продолжает снижаться. По-прежнему для Европы мы является страной с высоким риском, но по внутригосударственной матрице уровень риска средний. Если ситуация не эскалирует, к концу года мы можем оказаться в зеленой зоне. По-прежнему заболеваемость выше среди детей. Немного увеличилось количество очагов в школе, что связано, скорее всего, с деятельностью по интересам. Важно, чтобы дети вакцинировались, а родители следили за симптомами.