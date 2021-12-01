ГРАФИКИ | В Эстонии наблюдается рост миграции. Почему?

"В 2015 году Департамент статистики изменил методику составления миграционной статистики, взяв за основу комбинированный подход. Одна часть опирается на прямые данные о регистрации по месту жительства, однако в случаях, если местом жительства не является Эстония, но человек (как правило, речь идет о резидентах ЭР), по данным эстонских регистров, в течение года производит здесь какие-либо действия, то он считается (ре)эмигрировавшим в Эстонию”, - пояснила профессор в области демографии Таллиннского университета Лууле Саккеус.

Начиная с 2015 года в миграционной статистике прослеживается сильный дисбаланс в сторону мужчин. Саккеус предполагает, что речь идет об эстонских мужчинах, которые когда-то отправились в Финляндию на работу и теперь возвращаются обратно. «Если смотреть на данные Департамента статистики, то четко видно, что большая часть, вероятно, объясняется изменениями в методике, а не реальными проявлениями. Однако правда, что в 2000-х из Эстонии мигрировали преимущественно мужчины, которые сейчас достигли того, что заслужили себе пенсию, и теперь возвращаются в Эстонию».

Что касается происхождения, то доминируют мигранты из стран, которые ближе всего к Эстонии географически и культурно. Это Финляндия, Украина и Россия. Смотрите графики!