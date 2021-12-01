Курьезный случай: бобер украл у эстонского фотографа камеру и стал сам делать снимки

По словам фотографа, он каждый день получал с камеры какую-нибудь размытую фотографию. Оказывается, бобер решил построить вблизи еще одну плотину и для этого решил использовать кусок дерева, к которому была прикреплена камера.

Камера же продолжила работать и среди груды веток плотины, и тем самым бобер, сам того не подозревая, запечатлел все происходящее вокруг плотины. К сожалению, в размытом виде.

Фотограф установил камеру в Лахемаа уже много лет назад. Так как до нее нужно довольно далеко идти, то он не сразу стал разбираться, когда начали поступать размытые фотографии.

По его словам, раньше были случаи, что бобры валили деревья, на которых была прикреплена камера, но еще ни разу не было так, чтобы кто-то из них утащил камеру к своей плотине.

В итоге камеру все же изъяли у позаимствовавшего ее бобра и установили с другой стороны плотины.