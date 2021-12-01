Скандал вокруг MEM Café: арендодатель хочет расторгнуть договор, происходящим недовольно и квартирное товарищество

Председатель правления Majakala OÜ Арди Роозимаа сказал Delfi, что вовсю идет процесс о расторжении договора с MEM Café. По его словам, это планировалось сделать уже в течение некоторого времени и теперь фирма попытается достичь соглашения с арендатором.

По словам Роозимаа, он последний раз общался с арендатором в пятницу. Детали разговора он не стал разглашать, но подтвердил, что юристы сейчас ищут возможности расторгнуть договор.

”Как владельца меня, естественно, сильно раздражает подобная деятельность", — прокомментировал Роозимаа нарушение MEM Café установленных правительством коронавирусных ограничений.

Бизнесмен подтвердил, что к нему также обращалось обеспокоенное товарищество дома по адресу Вана-Каламая, 21, которое также недовольно деятельностью владельца MEM Café Элвиса Брауэра.

Департамент здоровья вынес OÜ MEM Kohvikud предписание закрыть кафе, поскольку в нем многократно нарушались установленные правительством требования. Кафе запрещено вести любую деятельность, в том числе продажу навынос.

Владельцем кафе является известный активист и антипрививочник Элвис Брауэр. Во вторник вечером у MEM Café собралось около сотни человек, чтобы выразить поддержку Брауэру. Собравшиеся пели песни, зачитывали тексты различных законов и даже развели в принесенной бочке костер, который пришлось тушить пожарной службе.