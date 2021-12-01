В Таллинне и Маарду вступили в силу более высокие тарифы на отопление

Как сообщило месяц назад предприятие Utilitas, Департамент конкуренции утвердил новые тарифы на отопление, согласно которым в Таллинне и Маарду стоимость мегаватт-часа составит 83 евро вместо нынешних 50,14 евро, а в Рапла — 72,34 евро вместо 63,20 евро. Рост цен объясняется резким удорожанием природного газа.

Новые тарифы вступают в силу 1 декабря. Счета с новыми ценами клиенты получат в январе.

”В начале года мы направили Департаменту конкуренции ходатайство о прейскуранте, которое привело бы к снижению тарифов на тепло в Таллинне, но в течение года ситуация в связи с ростом цен на газ резко изменилась и утвержденные в конце октября тарифы, к сожалению, оказались существенно выше нынешних”, — прокомментировал руководитель Utilitas Роберт Китт.

В более теплые осенние дни Utilitas удавалось получать все исходящее тепло из возобновляемых источников энергии и бытового мусора, однако по мере роста потребления с приходом холодов придется использовать также природный газ, стоимость которого с начала года увеличилась в шесть раз. Особенно большие колебания наблюдались в последние месяцы.

Тарифы в Хаапсалу, Кярдла, Кейла, Йыгева, Валга, где поставщиком услуги является также Utilitas, пока останутся прежними.

Предприятие отмечает, что за последние 12 лет инвестировало более 400 млн евро в переход на возобновляемое топливо и уменьшение зависимости от нестабильного с точки зрения цены импортируемого топлива. Отмечается, что в регионах, использующих только лишь природный газ, стоимость тепла могла бы вырасти до 150 евро за мегаватт-час.

Utilitas считает достойным уважения решение правительства о частичной компенсации потребителям расходов, связанных с ростом цен на природный газ. Со своей стороны предприятие заявляет о готовности совместно с квартирными товариществами разработать решения, позволяющие отсрочить платежи по счетам за зимние месяцы на лето, когда потребление отопления намного ниже.