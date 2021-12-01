ГРАФИКИ | В октябре промышленное производство выросло на 2,8%

налитик Департамента статистики Хелле Бундер отметила, что показатели роста по основным отраслям, обусловленные высокой сравнительной базой октября 2020 года, в октябре этого года уже не были столь высокими, как в предшествующие пару месяцев. ”Несмотря на это, производство увеличилось в более чем половине отраслей обрабатывающей промышленности”, — добавила она.

Среди наиболее весомых отраслей рост наблюдался в деревообработке (5,9%) и в производстве продуктов питания (4,3%), а также в производстве электрооборудования (9,7%) и строительных материалов (11,6%). На том же уровне осталось производство изделий из металла, однако сократились объемы производства электронного оборудования (16,6%) и мебели (2,5%).

На внешний рынок было продано 67% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности, наибольшая доля экспортных продаж пришлась на фармацевтику и производство компьютеров и электронного оборудования. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт выросли в сравнении с октябрем 2020 года на 11,5% и на внутренний рынок — на 21,9%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в промышленности в целом в октябре произведено на 2,4% меньше продукции, чем в сентябре, а в обрабатывающей промышленности — на 1,3%.

Производство электроэнергии увеличилось по сравнению с октябрем 2020 года количественно (MВтч) на 24,9% и производство тепла — на 4,6%.