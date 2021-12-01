Знаменитая фигуристка Анна Леванди рассказала о талантливых эстонских спортсменках и об их особенностях тренировок

— А нужно ли сейчас фигуристу безумное количество прыжков во время тренировок?

— Другого пути наработать стабильность я просто не вижу. Сама шла таким путём, когда каталась, сейчас точно так же веду всех своих учеников. Думаю, что поступаю правильно: никто другой пока ещё не пришёл в Эстонии к тем результатам, которые показывают мои спортсмены.

— Я имею в виду другое: чем сложнее становится вид спорта, тем больше загружаются голова и нервная система — об этом твердят многие специалисты, причём не только в фигурном катании. Не говоря уже о том, что большое количество многооборотных прыжков резко повышает вероятность травм.

— У нас в этом плане несколько иная ситуация, нежели в России. Эстонские фигуристки не владеют четверными прыжками, а прыгать тройные можно в любом количестве, это не травмоопасно.

— В новом сезоне у всех на устах бельгийка Луна Хендрикс, которая произвела фурор на этапе Гран-при в Турине, если оставить в стороне успехи российских фигуристок. Почему эту нишу не спешит занять ваша подопечная Эва-Лотта Кийбус?

— На самом деле Эва-Лотта способна кататься ничуть не хуже Хендрикс. Да и не только она одна. Ещё одна эстонская спортсменка, Нина Петрыкина, на недавнем турнире в Варшаве стала второй, едва не обыграв Майю Хромых. Просто с Кийбус у нас с мая идёт колоссальная борьба за её голеностоп, да и в целом за её ноги. Это ужасно обидно, потому что и программы в этом сезоне мы поставили очень удачные, и костюмы получились потрясающими, и настрой на результат у Эвы-Лотты очень мощный, никаких психологических проблем тоже нет.

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