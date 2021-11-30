1 декабря в Таллинне, Нарве и Йыхви пройдут акции по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом(3)
По случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, Эстонская Сеть людей, живущих с ВИЧ обратилась к жителям Эстонии. Ниже мы публикуем текст этого обращения ( с небольшими сокращениями).
"Мы оказались не готовы к условиям новой реальности, связанной с появлением опасного вируса COVID 19 на фоне социально-экономического кризиса, а также хаотичных и несогласованных действий по устранению его последствий.
1 декабря в день борьбы со СПИДом наше сообщество Людей Живущих с ВИЧ Эстонии присоединяется к призыву ООН о направлении общих усилий на искоренение неравенства и обеспечение доступа всех людей вне зависимости от пола, расы, национальности и уровня дохода к необходимой им помощи.
По нашему мнению нужно мобилизовать общие усилия на искоренение СПИДа и COVIDa путем борьбы с экономическим, социальным, культурным и правовым неравенством.
Требуются политические, экономические и социальные изменения, чтобы защитить в особенности маргинализированные, уязвимые слои общества, — всех тех, кто не может защитить себя сам и страдает в условиях пандемий, оказавшись в тяжелых жизненных условиях.
Всемирный день борьбы со СПИДом был впервые провозглашён ВОЗ в 1988 и с того времени мы добились многого. Достижения современной медицины позволили ВИЧ-инфекции перейти из разряда смертельных заболеваний в разряд хронических. Вовремя начав лечение антиретровирусными препаратами, и следуя всем указаниям врача, люди, живущие с ВИЧ, проживают долгую и полноценную жизнь.
Лекарства от СПИДа не существует, но есть возможность затормозить его развитие. Мы желаем, как никогда ранее мобилизовать все наши усилия и направить их на искоренение стигмы, дискриминации, нарушений прав человека и внести ясное понимание того, что мы все уязвимы. Нужен открытый диалог, равный доступ ко всем возможным видам профилактики и помощи специалистов, поддержка сообщества.
Присоединяйтесь к нам 1 декабря, чтобы выразить солидарность с людьми живущими с ВИЧ и почтить память погибших людей от СПИДа и COVID-19.
Таллинн
Зажжение свечей в виде ленты толерантности и в память людей, умерших от СПИДа
Время и место: 12:00, перед зданием Суперминистерства, Suur-Ameerika 1
Нарва
Зажжение свечей в виде ленты толерантности и в память людей, умерших от СПИДа
Время и место: 12:00, Петровская площадь
Йыхви
Зажжение свечей в виде ленты толерантности и в память людей, умерших от СПИДа
Время и место: 12:00, Центральная площадь".