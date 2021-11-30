30.11.2021, 18:52
ВИДЕО | Счастливый случай: автомобиль едва не сбил сотрудника дорожной полиции(2)
Foto: Kenno Soo
Сегодня сотрудник дорожной полиции Владимир Кягонен опубликовал в Twitter видео, на котором видно, как полицейского, находящегося при исполнении служебных обязанностей, едва не сбивает проезжающий мимо автомобиль.
В темное время суток и в условиях снегопада двое полицейских остановили автомобиль и занимались проверкой водителя. Если бы один из патрульных вовремя не среагировал и не отскочил в сторону, произошло бы несчастье - его бы сбила проезжавшая мимо машина.
"Напоминаю, что, проезжая мимо автомобиля спецслужбы, на котором включены проблесковые огни, надо ехать с достаточно низкой скоростью и при необходимости остановиться. Не занимайтесь за рулем посторонними делами, следите за дорожным движением. Безопасного движения!" - прокомментировал случившееся Кягонен.
Чуть позже появился твит от имени полиции такого содержания: "Коллеге в данном случае сильно повезло. Будем внимательными за рулем".