В 11 странах Европы выявлено 44 случая ”омикрон”-штамма COVID-19

”На 30 ноября 2021 года было выявлено 44 подтвержденных случая SARS-CoV-2 Omicron в 11 государствах Европейского союза и Европейской экономической зоны (Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Франция (Реюньон), Германия, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания и Швеция) <…> Все случаи, по которым имеется информация, протекали бессимптомно или с симптомами средней тяжести”, — говорится в сообщении.

При этом случаев тяжелого течения заболевания или летальных исходов пока зарегистрировано не было, отметили в ведомстве.

За пределами ЕС новый штамм был зафиксирован в девяти странах и территориях: Австралии, Ботсване, Канаде, Гонконге, Израиле, Японии, Южной Африке, Швейцарии и Великобритании, пишет gazeta.ru.

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