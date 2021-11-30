В Тартуской тюрьме покончил с собой заключенный. В Вируской - десять осужденных отказались от пищи

В октябре сообщалось в двух самоубийствах в Эстонских тюрьмах.

В 2020 году в местах лишения свободы покончили счеты с жизнью 3 заключенных, годом ранее - 4.

Сообщается также о том, что с 26 ноября десять заключенных Вируской тюрьмы отказались от приема горячей пищи, объясняя это тем, что им не подходит заключенный, который раздает еду.