30.11.2021, 17:10
В Тартуской тюрьме покончил с собой заключенный. В Вируской - десять осужденных отказались от пищи(5)
Foto: Reigo Teervalt
26 ноября один из заключенных Тартуской тюрьмы совершил самоубийство, сообщает пресс-служба эстонских тюрем.
В октябре сообщалось в двух самоубийствах в Эстонских тюрьмах.
В 2020 году в местах лишения свободы покончили счеты с жизнью 3 заключенных, годом ранее - 4.
Сообщается также о том, что с 26 ноября десять заключенных Вируской тюрьмы отказались от приема горячей пищи, объясняя это тем, что им не подходит заключенный, который раздает еду.