01.12.2021, 07:40
"Что я должен был делать? Умереть?" Драка на столичной трамвайной остановке закончилась убийством(10)
Foto: Jaanus Lensment
22-летний Валентин Крутых последние месяцы провел за решеткой. В результате устроенной им в последний день января поножовщины распрощался с жизнью 35-летний Алексей (имена пострадавших и свидетелей изменены). Крутых клянется, что действовал в состоянии необходимой обороны, и другого варианта, кроме как вонзить нож в грудь противника, у него не было, пишет Eesti Päevaleht.