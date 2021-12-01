"Что я должен был делать? Умереть?" Драка на столичной трамвайной остановке закончилась убийством

22-летний Валентин Крутых последние месяцы провел за решеткой. В результате устроенной им в последний день января поножовщины распрощался с жизнью 35-летний Алексей (имена пострадавших и свидетелей изменены). Крутых клянется, что действовал в состоянии необходимой обороны, и другого варианта, кроме как вонзить нож в грудь противника, у него не было, пишет Eesti Päevaleht.