Исследование: финансовое благополучие жителей Эстонии после пандемии находится на одном из самых высоких в Европе уровней

34% эстонских потребителей считают, что Covid-19 продолжит ухудшать их финансовое положение еще как минимум 12 месяцев, а 17% прогнозируют, что пройдет более двух лет, прежде чем их финансовое благополучие выйдет на прежний уровень. Впрочем, уровень финансовое благополучие жителей Эстонии значительно выше, чем у европейцев в целом и их балтийских соседей в частности. И в Литве, и в Латвии почти половина потребителей считают, что негативное влияние Covid-19 на их финансовое положение продлится не менее года.

Пандемия непропорционально повлияла на разные страны и демографические группы. Хотя занятость большинства респондентов напрямую не пострадала, 37% европейцев отмечают, что сегодня они беднее, чем до начала кризиса. В Эстонии же так утверждают лишь 26%. Заметнее всего пострадали домохозяйства с низкими доходами, что усугубило экономическое неравенство в обществе. В разбивке по регионам данный показатель возрастает до 44% в Восточной Европе и 43% в Южной Европе по сравнению с 31% в Северной Европе — что все равно выше, чем в Эстонии.

14% жителей Эстонии сообщили, что сегодня они богаче, чем были до пандемии — по сравнению со средними по Европе 10%. Среди жителей Эстонии, заявивших, что они стали богаче, чем раньше, у 47% повысилась зарплата на нынешней работе (по сравнению с всего 27% в среднем в Европе), а 26% нашли новую лучшую работу (в среднем 21% в Европе). 43% заявили, что из-за обусловленных Covid-19 ограничений они тратили меньше денег на такие вещи, как транспорт и питание (в среднем 41% в Европе), а 40% сообщили, что выросли в цене их финансовые активы — дом, акции, сбережения и т.д. (по сравнению с 26% в среднем по Европе).