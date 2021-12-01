Исследование: финансовое благополучие жителей Эстонии после пандемии находится на одном из самых высоких в Европе уровней(5)
34% эстонских потребителей считают, что Covid-19 продолжит ухудшать их финансовое положение еще как минимум 12 месяцев, а 17% прогнозируют, что пройдет более двух лет, прежде чем их финансовое благополучие выйдет на прежний уровень. Впрочем, уровень финансовое благополучие жителей Эстонии значительно выше, чем у европейцев в целом и их балтийских соседей в частности. И в Литве, и в Латвии почти половина потребителей считают, что негативное влияние Covid-19 на их финансовое положение продлится не менее года.
Пандемия непропорционально повлияла на разные страны и демографические группы. Хотя занятость большинства респондентов напрямую не пострадала, 37% европейцев отмечают, что сегодня они беднее, чем до начала кризиса. В Эстонии же так утверждают лишь 26%. Заметнее всего пострадали домохозяйства с низкими доходами, что усугубило экономическое неравенство в обществе. В разбивке по регионам данный показатель возрастает до 44% в Восточной Европе и 43% в Южной Европе по сравнению с 31% в Северной Европе — что все равно выше, чем в Эстонии.
14% жителей Эстонии сообщили, что сегодня они богаче, чем были до пандемии — по сравнению со средними по Европе 10%. Среди жителей Эстонии, заявивших, что они стали богаче, чем раньше, у 47% повысилась зарплата на нынешней работе (по сравнению с всего 27% в среднем в Европе), а 26% нашли новую лучшую работу (в среднем 21% в Европе). 43% заявили, что из-за обусловленных Covid-19 ограничений они тратили меньше денег на такие вещи, как транспорт и питание (в среднем 41% в Европе), а 40% сообщили, что выросли в цене их финансовые активы — дом, акции, сбережения и т.д. (по сравнению с 26% в среднем по Европе).
”Кризис привел к тому, что Европа стала более поляризованной в финансовом отношении, неравномерно затронув страны и демографические группы, где зависящие от туризма домохозяйства с низкими доходами испытали падение доходов. В то же время и домохозяйства, и предприятия увеличили во время пандемии свои сбережения”, — сказала Илва Валейка, исполнительный директор в странах Балтии Intrum, ведущей европейской компании, оказывающей услуги кредитного администрирования.
Сегодня в худшем положении, чем раньше находятся 47% европейских домохозяйств с низким доходом и 32% с высоким доходом. Молодое поколение пострадало сильнее старшего: в Европе 40% респондентов поколения Z отметили, что они живут хуже, чем до кризиса, тогда как среди бэби-бумеров такой ответ дали 30%.
Об исследовании
Европейский отчет о платежеспособности потребителей 2021 — это инструмент, позволяющий лучше понять повседневную жизнь европейских потребителей, их расходы и способность ежемесячно управлять семейными финансами. Отчет основан на исследовании, которое проводится входящей в концерн Financial Times компанией Longitude в 24 странах Европы. В опросе 2021 года приняли участие 24 012 потребителей. Опросы проходили с 21 июля по 26 августа 2021 года.
Полный отчет доступен здесь: https://www.intrum.ee/ecpr2021/