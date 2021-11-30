Решение правительства: ограничения на время работы увеселительных заведений остаются в силе

Кая Каллас отметила, что данное обещание по-прежнему действует, просто правительству нужно больше времени. «Иначе может случиться, что мы уберем ограничение, но потом сразу будем вынуждены ввести его вновь, если штамм начнет распространяться очень быстро», - пояснила премьер-министр.