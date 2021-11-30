30.11.2021, 14:13
Решение правительства: ограничения на время работы увеселительных заведений остаются в силе
Foto: Priit Simson
Если еще совсем недавно правительство говорило, что по достижению желтого уровня опасности можно разрешить увеселительным заведениям работать и после 23 часов, то из-за нового штамма коронавируса было решено отложить это решение до лучших времен.
Кая Каллас отметила, что данное обещание по-прежнему действует, просто правительству нужно больше времени. «Иначе может случиться, что мы уберем ограничение, но потом сразу будем вынуждены ввести его вновь, если штамм начнет распространяться очень быстро», - пояснила премьер-министр.
"Уровень общей распрастраненности вируса в Эстонии указывает на то, что мы движемся в правильно направлении, показатели заболеваемости снижаются. За сегодняшним решением стоит задача сохранить эту тенденцию, чтобы избежать негативных изменений”, - сказал в свою очередь министр здоровья и труда Танель Кийк.