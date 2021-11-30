ФОТО | Департамент здоровья закрыл скандально известное кафе, нарушающее требования. В его окрестностях находиться запрещено!

Департамент здоровья исходил из закона о профилактике и предотвращении инфекционных заболеваний, который дает право закрывать заведения и ограничивать их деятельность, если это необходимо для предотвращения распространения инфекционного заболевания. В ходе повторных проверок Департаментом здоровья и Департаментом полиции и погранохраны было установлено, что фирма не соблюдает установленные постановлением правительства требования. Среди прочего, фирма не проверяла у клиентов наличие сертификатов инфекционной безопасности и не сверяла справки с удостоверениями личности.

Несмотря на неоднократные штрафные санкции, владелец продолжил совершать нарушения и подтвердил должностным лицам, осуществлявшим контроль, что запретил своим работникам спрашивать у клиентов вышеупомянутые справки. ”Поскольку прежние принудительные меры не повлияли на предпринимателя, и он не прекратил нарушение и публично заявил, что намерен нарушать требования и дальше, кафе в целях защиты здоровья населения следует закрыть”, — сообщает Департамент здоровья.

Согласно предписанию, в помещении кафе могут находиться только члены правления и сотрудники фирмы. Любая экономическая деятельность, то есть производство и продажа еды и напитков, запрещена. Если предприятие продолжает вести хозяйственную деятельность, несмотря на предписание, Департамент здоровья может применить более жесткие меры, например, прямое принуждение.

Владельцем кафе является известный активист и антипрививочник Элвис Брауэр. Более подробно о препирательствах с полицией можно прочитать ЗДЕСЬ.

На прошлой неделе вместе с другим активистом Варро Вооглайдом Брауэр открыли денежный собр на покрытие правовых расходов кафе. По состоянию на прошлую неделю было собрано более 50 000 евро.

Брауэр утверждает, что полицейские напали с телескопической дубинкой на одного гостя, находившегося на улиц. В рамках служебной помощи полиция установила запрет на нахождение в окрестностях MÉM Cafe. На территорию разрешено заходить только жителям Вана-Каламая, 21.