Мастер ФИДЕ: в матче Карлсена и Непомнящего стопроцентных голевых моментов не было, но напряжение растёт

В первой партии белый цвет и, соответственно, преимущество первого хода были у Яна Непомнящего. Он применил испанскую партию. В ответ Магнус Карлсен избрал редкий вариант, связанный с жертвой пешки.

Претендент сделал вид, что у него дома “все ходы записаны”, и продолжил играть быстро. Тем не менее в получившемся эндшпиле стало очевидно, что проблем у чёрных нет, причём позиция больше в духе действующего чемпиона мира, славящегося своей техникой. Итоговая ничья скорее к облегчению для болельщиков россиянина.

Вторая партия получилась пока самая боевая. Карлсен пошёл белыми в сложное каталонское начало, где сушествует большой простор переиграть оппонента. До поры до времени он очень уверенно наращивал инициативу, но просчитался, и вот уже кони Непомнящего заняли господствующие позиции на половине доски соперника. Ян зафиксировал небольшой материальный перевес в виде т.н. лишнего качества (ладья за коня), но снова отдал инициативу белым. Вторая волна атаки норвежского гроссмейстера оказалась не столь сильна — чёрные уверенно сделали ничью.

В третьем раунде претендент белыми опять сыграл “испанку”, но первым свернул с дорожки стартового поединка. На этот раз у Яна всё получилось гораздо лучше: стойкая инициатива без риска и седых волос. Магнус Карлсен смог постепенно решить проблемы и партия пришла к равному эндшпилю. Солидная гроссмейстерская ничья.

Как и полагается матчу на первентсво мира, оба участника играют весьма надёжно. Стопроцентных голевых моментов не было, даже во второй партии. Но напряжение растёт. Возможно, результативный исход совсем не за горами. Сегодня четвёртая партия и день рождения Карлсена — ему исполняется 31 год. Именинник играет белыми фигурами.